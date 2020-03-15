Названы топ-5 самых популярных книг среди маленьких москвичей

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Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина рассказала Москве 24 о самых читаемых книгах среди маленьких москвичей. В топ-5 самых выдаваемых в библиотеке в 2019 году книг вошли следующие произведения:
– "Медвежонок Паддингтон" (автор Майкл Бонд) – о путешествиях медведя, который старается быть полезным, но часто проказничает;
– "Гарри Поттер и философский камень" (Джоан Роулинг) – первый роман из знаменитой серии книг о противостоянии Гарри Поттера и темного волшебника;
– серия книг "Мяули" (Джудит Керр), рассказывающая про очаровательную, но рассеянную кошку, которая постоянно попадает в неприятности;
– серия книг "Муми-тролли" (Туве Янссон) – о счастливой жизни необычного муми-семейства;
- "Приключения Барона Мюнхгаузена" (Рудольф Эрих Распе) – книга, как интересная для детей, так и знакомая с детства их родителям.
Наиболее популярными у московского читателя являются книги зарубежных авторов. В топ-100 самых выдаваемых книг они занимают около 80%. Особенно интересны маленьким горожанам серийные произведения, например серия Яна Фалконера про Оливию или книги про Крота Зденека Миллера.
Читатели чаще спрашивают художественные книги для самых маленьких, сказки, фэнтези и комиксы. Среди отечественных авторов лидирует Андрей Усачев, особенно его книга "Умная собачка Соня".
Мария Веденяпина добавила, что за прошедший год Российскую государственную детскую библиотеку посетило около 330 тысяч человек, в основном москвичи, дети и их родители.
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