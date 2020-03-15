Названы топ-5 самых популярных книг среди маленьких москвичей

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Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина рассказала Москве 24 о самых читаемых книгах среди маленьких москвичей. В топ-5 самых выдаваемых в библиотеке в 2019 году книг вошли следующие произведения:

– "Медвежонок Паддингтон" (автор Майкл Бонд) – о путешествиях медведя, который старается быть полезным, но часто проказничает;

– "Гарри Поттер и философский камень" (Джоан Роулинг) – первый роман из знаменитой серии книг о противостоянии Гарри Поттера и темного волшебника;

– серия книг "Мяули" (Джудит Керр), рассказывающая про очаровательную, но рассеянную кошку, которая постоянно попадает в неприятности;

– серия книг "Муми-тролли" (Туве Янссон) – о счастливой жизни необычного муми-семейства;

- "Приключения Барона Мюнхгаузена" (Рудольф Эрих Распе) – книга, как интересная для детей, так и знакомая с детства их родителям.

Наиболее популярными у московского читателя являются книги зарубежных авторов. В топ-100 самых выдаваемых книг они занимают около 80%. Особенно интересны маленьким горожанам серийные произведения, например серия Яна Фалконера про Оливию или книги про Крота Зденека Миллера.





Мария Веденяпина директор Российской государственной детской библиотеки Возможно, популярность зарубежных авторов связана отчасти с тем, что такие жанры, как комикс, научпоп или фэнтези, начали развиваться на отечественном рынке сравнительно недавно, но развиваются быстро.

Читатели чаще спрашивают художественные книги для самых маленьких, сказки, фэнтези и комиксы. Среди отечественных авторов лидирует Андрей Усачев, особенно его книга "Умная собачка Соня".

Мария Веденяпина добавила, что за прошедший год Российскую государственную детскую библиотеку посетило около 330 тысяч человек, в основном москвичи, дети и их родители.