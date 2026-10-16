Жительницы Марий Эл сменили фамилии на Счастливую, Супер и Мудрую

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В Марий Эл в 2025 году несколько человек поменяли фамилии на Счастливую, Супер и Мудрую, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

ЗАГС не ведет отдельной статистики по перемене фамилий. Однако закономерность прослеживается: фамилию чаще меняют женщины при заключении брака и после развода, когда берут обратно добрачную.

В 2025 году лишь 9% случаев связаны с личным заинтересованным намерением гражданина сменить неблагозвучную фамилию на более красивую, символическую и приносящую удачу. В пресс-службе привели примеры таких фамилий: Счастливая, Мудрая, Супер, Архитемный, Легкая.

При этом случаи, когда один и тот же человек неоднократно обращается с заявлением о перемене имени и фамилии, носят единичный характер.

Ранее в Сургуте местный житель изменил фамилию, чтобы скрыться и не закрывать кредитный долг. Коллекторская организация обратилась в городской суд и потребовала взыскать задолженность по кредитному договору. Речь шла о сумме порядка 130 тысяч рублей. Заявители сообщили, что должник умер, поэтому деньги нужно потребовать у наследников.

Оказалось, что должник не умер, а сменил фамилию, имя и отчество Полишко И. А. на Окшилоп А. И. Представители суда напомнили, что смена инициалов не снимает с ответчика обязательств.

