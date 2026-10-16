Актриса Самбурская заявила, что ответы хейтерам помогают ей успокоиться

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/samburskaya

Актриса и певица Настасья Самбурская рассказала, почему вступает в перепалки с хейтерами в соцсетях. Об этом она сообщила в "Музлофт".

Артистку можно заметить в комментариях не только на своей странице, но и на чужих. Иногда, как она призналась, крепко послать кого-нибудь снимает груз с души.

Она пояснила, что ей так легче. Она охарактеризовала себя как нервного и эмоционального человека, а ответы хейтерам позволяют ей успокоиться.

По ее словам, есть те, кто отвечает: "Спасибо за критику, я постараюсь быть лучше". Однако она вместо этого посылает людей.

Ранее волна хейта обрушилась и на певца Егора Крида. Фанаты, увидев артиста на выступлении, заявили, что он набрал вес, и назвали его "скуфом". Певец ответил на критику, выложив фото из спортзала с подписью "Скуф на массе" и ИИ-кадр с сильно пополневшей версией себя.