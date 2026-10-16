Бизнес-центр в форме перевернутой пирамиды ввели в эксплуатацию в Савеловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На улице Бутырской, доме 1, ввели в эксплуатацию девятиэтажный бизнес-центр необычной архитектурной формы. Разрешение на эксплуатацию здания выдал Мосгосстройнадзор, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на председателя Антона Слободчикова.

Общая площадь комплекса превышает 20 тысяч квадратных метров. В здании разместили 64 офиса, а три уровня отвели под торговые помещения. Там откроются магазины, кафе, рестораны и предприятия бытового обслуживания, доступные всем горожанам.

Здание выполнено в виде перевернутой закрученной пирамиды. Около 70% фасадов занимают стеклянные конструкции с двойным энергосберегающим напылением на основе атомов серебра. На углах установили 96 изогнутых светопрозрачных элементов. Для притока свежего воздуха в зазорах между этажами предусмотрели створки с электроприводом, которые не видны снаружи.

В бизнес-центре установили бесшумные лифты и систему видеонаблюдения с функциями распознавания лиц и оставленных предметов. Для отдыха сотрудников оборудовали две террасы – на втором этаже и на эксплуатируемой кровле. На прилегающей территории создали общедоступные благоустроенные зеленые пространства.

"Соблюдение строительных норм на всех этапах возведения здания контролировал Мосгосстройнадзор. На площадке состоялось 11 выездных проверок, в ходе которых инспекторы оценивали выполненный объем работ и качество материалов", – отметил Слободчиков.

Ранее стало известно, что в Мнёвниковской пойме планируется построить административно-деловой центр в виде русской матрешки. Как сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, проект демонстрирует гармоничный союз современных строительных тенденций и уважения к культурному коду.

24-этажный офисный комплекс общей площадью порядка 43 тысячи квадратных метров расположится на участке размером около 0,8 гектара на улице Нижние Мнёвники.

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