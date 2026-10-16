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16 октября, 10:28

Культура

Дочь Федосеевой-Шукшиной подтвердила ухудшение самочувствия актрисы

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина остается в реанимации после экстренной госпитализации из-за проблем с сердцем. Об этом порталу Super сообщила ее дочь Ольга.

Она подтвердила ухудшение самочувствия актрисы, но отказалась раскрывать подробности, сославшись на медицинскую этику. Дочь артистки отметила, что врачи занимаются стабилизацией состояния ее матери, которая находится под наблюдением третьи сутки.

О госпитализации Федосеевой-Шукшиной сообщалось 14 октября – ее доставили на скорой в реанимацию одной из столичных клиник после ухудшения состояния сердца. По словам дочери актрисы, причиной госпитализации стала сердечная недостаточность, а не инфаркт или инсульт.

Близкая подруга актрисы и адвокат Юлия Вербицкая-Линник сообщила, что врачи проводят все необходимые процедуры. Дочь Федосеевой-Шукшиной находится рядом с матерью и, по словам подруги, практически не отходит от нее.

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