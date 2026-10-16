Хлеб со свеклой, тыквой и куркумой можно купить на московских ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На столичных ярмарках, помимо привычных буханок, можно найти выпечку с овощами, пряностями и семенами, в том числе свекольно-морковный, тыквенный и зерновой хлеб с куркумой, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

16 октября отмечается Всемирный день хлеба. Необычные ингредиенты в хлебопечении использовали задолго до современных гастрономических трендов. Раньше их добавляли главным образом для экономии муки или изменения свойств выпечки. Например, в конце XVIII века в России при нехватке зерна рекомендовали класть в тесто отварной картофель: это позволяло расходовать меньше ржаной муки, а готовый хлеб дольше не черствел. Сегодня картофель добавляют в тесто уже ради разнообразия вкуса.

На Профсоюзной улице, в доме 41, в продаже есть хлеб со свеклой и морковью, с тыквой и зерновой с куркумой. Овощи и пряности добавляют выпечке новые вкусовые оттенки, но не всегда она получается сладкой: многое определяется составом теста и пропорциями ингредиентов. Если традиционные рецепты основаны на муке и воде, то в кексовом тесте обычно больше сахара и масла.

Зерновой хлеб с куркумой советуют есть с мягким сыром, свекольно-морковный – с овощными закусками, а тыквенный – в сладких бутербродах. Еще можно собрать тарелку из нескольких сортов и попробовать их без добавок, чтобы сравнить вкусы.

На ярмарках по адресу Матвеевская улица, владение 2, и Отрадная улица, владение 16, можно найти картофельный, кукурузный и гречишный сорта. Заготовки доставляют из Рославля, а выпечка происходит на месте в специально оборудованной печи, поэтому покупатели приобретают горячий хлеб. Картофельный советуют дополнить творожным сыром и зеленью, кукурузный – подать с супом, гречишный – к сырной тарелке.

Возле станции метро "Алма-Атинская" можно приобрести морковно-тыквенный, пшеничный и кукурузный хлеб, а также бездрожжевой "Старообрядский" с медом и "Сибирский ржаной" с мукой кедрового ореха. Любителям классики стоит посетить ярмарки на улицах Милашенкова (владение 14) и Таллинской (владение 7) – там в продаже пшеничный, бородинский и цельнозерновой хлеб.

Продлить срок хранения выпечки помогает заморозка. Полностью остывшую буханку нарезают ломтиками и герметично упаковывают – так хлеб можно размораживать небольшими порциями.

Ранее сообщалось, что на ярмарках в Москве есть более 15 сортов тыквы. Они отличаются не только размером и формой, но и вкусом, плотностью мякоти, сроками созревания и хранения. На ярмарках представлено три основных вида: мускатные, крупноплодные и твердокорые.

