Осенний урожай редиса можно купить на столичных ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На московских ярмарках в октябре по-прежнему можно купить свежий редис, который везут из Ростовской, Рязанской, Нижегородской и Воронежской областей, а также из Чувашии, сообщает портал мэра и правительства столицы.

На прилавках встречаются и небольшие круглые, и крупные удлиненные корнеплоды – красные и белые.

Редис принято считать весенним овощем: первые пучки идут с началом дачного сезона, летом его добавляют в окрошку. При этом прохладная погода и короткий световой день подходят этой культуре не хуже, поэтому урожай получают и осенью. Летняя жара и обилие солнца, в свою очередь, ведут к стрелкованию – растение выпускает цветонос.

Уборка урожая зависит от региона и погоды. В средней полосе уже становится холоднее, а на юге при благоприятных условиях редис продолжают собирать с открытых грядок. Разные сроки уборки в регионах продлевают сезон, но последний сбор ограничивают заморозки, которые случаются и на юге.

"Редис сею небольшими партиями несколько раз за сезон", – рассказал постоянный участник московской ярмарки в Центральном административном округе столицы Алексей Рублев.

Он отметил, что урожай поспевает постепенно: одну партию убирают, а другая еще растет. После раннего картофеля ту же грядку снова занимают редисом – так с одного участка получают второй урожай. Если осень теплая, то последний урожай могут собрать почти зимой, но необходимо успеть до морозов.

Первое, что стоит проверить при покупке редиса, – плотность: свежий корнеплод упругий, без трещин и следов увядания. Мякоть небольших овощей обычно сочная и хрустящая, а вкус более нежный. Но ориентироваться лишь на размер не стоит – некоторые сорта дают крупные корнеплоды сами по себе. Переросший овощ может оказаться более насыщенным и острым на вкус. От сорта зависит и форма: круглая, овальная или удлиненная.

Осенний урожай годится для разных блюд. Редис можно натереть, смешать со сметаной и рубленым зеленым луком и подать к горячему картофелю с растопленным сливочным маслом. Либо нарезать тонкими ломтиками и положить на ржаной хлеб с творожным сыром. В салат также можно добавить огурец, вареное яйцо, укроп и густую сметану. Заправлять блюдо лучше перед подачей – так овощи останутся хрустящими.

Продукты на московские ярмарки поступают более чем из 40 регионов России. Специалисты государственной ветеринарной службы города Москвы проверяют их перед отправкой на прилавок.

Павильоны расположены в местах с высокой проходимостью: там есть отопление, вентиляция, кондиционирование и видеонаблюдение, а также торговое и холодильное оборудование, поэтому их комфортно посещать в любое время года. Участникам места предоставляют бесплатно. Подробности о сотрудничестве опубликованы на официальном сайте ГБУ "Московские ярмарки".

Ранее сообщалось, что на столичных ярмарках начался сезон пастернака и хрена. Корень хрена везут в Москву из Ростовской, Тамбовской, Рязанской, Брянской областей, Дагестана и Краснодарского края. Пастернак при этом привозят из Ростовской и Тамбовской областей.

