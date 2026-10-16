Экономист Балынин: минимальный размер одного больничного дня в ноябре составит 903,10 руб

Фото: depositphotos/AntonLozovoy

Минимальное пособие по временной нетрудоспособности в ноябре 2026 года составит 903,10 рубля за календарный день при полной занятости и без учета районных коэффициентов. Об этом "Газете.ру" рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Выплата увеличилась относительно октября, тогда размер больничного составлял 873,97 рубля. Это связано с разным количеством дней в месяцах: в октябре их 31, в ноябре – 30. Федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 27 093 рублей делится на соответствующее количество календарных дней, отметил экономист.

"За 12 дней болезни в ноябре минимальное начисление составит 10 837,20 рубля. В октябре при расчете по округленному дневному показателю – 10 487,64 рубля. Разница достигает 349,56 рубля, или примерно 3,33%", – добавил он.

По сравнению с ноябрем 2025 года дневной минимум увеличится на 155,10 рубля. В то время он составлял 748 рублей, а за 12 дней болезни можно было получить 8 976 рублей.

Рост оплаты больничного связан с повышением МРОТ с 22 440 рублей в 2025 году до 27 093 рублей в 2026-м, то есть на 20,7%, подчеркнул Балынин.

Пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), поэтому гражданин получит выплату за его вычетом. При ставке 13% с ноябрьского начисления за 12 дней останется около 9 428,36 рубля.

Первые три дня болезни работника оплачивает работодатель, остальные – Социальный фонд России. Тем, кто работает на неполной ставке, минимальное пособие рассчитывают пропорционально рабочему времени.

Ранее в Госдуме рассказали, что время болезни при официальном трудоустройстве учитывается в страховом стаже, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом длительное отсутствие на работе из-за проблем со здоровьем может отразиться на сумме отпускных.

Периоды временной нетрудоспособности включаются в страховой стаж при условии, что работодатель официально оформил сотрудника и перечисляет за него страховые взносы в Социальный фонд России. Сам по себе больничный не может стать причиной отмены ежегодного основного оплачиваемого отпуска.