В "Мосбилете" доступны билеты на "Обыкновенное чудо" в Театре имени Гоголя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В сервисе "Мосбилет" открыта продажа билетов на спектакль "Обыкновенное чудо" в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Постановку Павла Пархоменко представили на основной сцене театра к 130-летию со дня рождения советского прозаика и сценариста Евгения Шварца.

В центре сюжета – история создателя пьесы и его жены, которые оказываются внутри вымышленной вселенной главного героя. Его страхи и подавленные эмоции воплощаются в живых персонажах, обретающих собственные характеры и волю. Героям предстоит заново разобраться в своих отношениях и попытаться услышать друг друга.

Режиссер-постановщик Павел Пархоменко рассказал, что воспринимает спектакль не только как сказку, но и как исследование отношений двух людей. По его словам, создатель пьесы переживает творческий кризис и сомневается в своем предназначении, а его спутница пытается понять свое место в тени большого художника.

За костюмы отвечала Полина Фадеева, за свет – Максим Корнев. В спектакле также участвуют Дмитрий Высоцкий, Любовь Константинова, Александр Денисов, Сергей Муравьев, Полина Резаева, Марьяна Эпинатьева и другие актеры.

Премьерный показ "Обыкновенного чуда" состоялся 10 октября. Следующие показы запланированы на 24 октября, 6 и 22 ноября.

Ранее театр "Модерн" объявил о подготовке спектакля "Семнадцать мгновений весны" по роману Юлиана Семенова. Режиссер Юрий Грымов впервые перенесет произведение на театральную сцену, а главную роль советского разведчика Максима Исаева, известного как Штирлиц, исполнит Александр Колесников.

В постановку включат сюжетные линии и сцены, которых не было в фильме Татьяны Лиозновой. Готовясь к роли, Колесников изучал роман, телефильм и пьесу по произведению, а также прототипы героя и события Второй мировой войны весной 1945 года.

Актер отметил, что театральный Штирлиц будет отличаться от образа Вячеслава Тихонова, знакомого многим зрителям, и подчеркнул, что новая постановка особенно актуальна в период, когда, по его мнению, ощущается дефицит добра и человечности.

