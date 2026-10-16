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16 октября, 08:57

Происшествия

Экстрадированному в США россиянину грозит до 45 лет тюрьмы

Фото: depositphotos/alexraths

Швеция экстрадировала в США 52-летнего гражданина России Александра Суворова, которому по трем пунктам обвинения грозит до 45 лет лишения свободы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на министерство юстиции США.

По версии следствия, с марта 2022 по апрель 2023 года Суворов закупал у американских компаний микроэлектронику двойного назначения и поставлял ее в Россию через фиктивную компанию GS Group Limited в Гонконге.

Россиянину предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег, контрабанде товаров из США и нарушении Закона о реформе экспортного контроля (ECRA). Помимо тюремного срока, ему грозит штраф до 1,75 миллиона долларов.

Суворова доставили в Северный округ штата Нью-Йорк 15 октября. Первое судебное заседание назначено на 16 октября в Олбани.

Ранее из ОАЭ в Россию экстрадировали мужчину, которого разыскивали по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества. По данным следствия, в 2017 году он вместе с сообщниками открыл в Башкирии сеть автосалонов, где покупателей привлекали низкими ценами, а затем включали в договоры завышенную стоимость машин и необоснованные штрафы.

Клиентов также убеждали платить за оборудование, которое фактически не устанавливали, и оказывали на них психологическое давление. В результате пострадали 500 человек, а ущерб превысил 77 миллионов рублей. В международный розыск обвиняемого объявили в 2024 году.

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