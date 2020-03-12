"Неделя детской книги" состоится в библиотеках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акция "Неделя детской книги" состоится с 21 по 29 марта в 118 детских и семейных библиотеках столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках праздничного периода библиотеки разместят на своих каналах на портале Youtube короткие видеоролики "Книга моего детства". В них Владимир Познер, Валерий Сюткин, Зара, Николай Валуев, Тутта Ларсен, Владислав Лантратов и Артем Ребров расскажут о своих любимых произведениях из детства.

Обширная программа ожидается в Российской детской государственной библиотеке и "Московском доме книги". Так, в последнем 21 марта состоится встреча с поэтом-песенником Ильей Резником. Также посетители смогут послушать знаменитое произведение А. С. Пушкина "Сказка о царе Салтане" в исполнении Александра Олешко.

В РДГБ гости смогут поучаствовать в различных мастер-классах и посмотреть детские мультфильмы. Кроме того, посетителей библиотеки ожидают встречи с современными российскими детскими писателями.

Другие культурные учреждения также приготовили оригинальную праздничную программу. Так, в Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова 25 марта проведут командный квиз "Сказочный Хогвартс". На нем надо будет ответить на вопросы, посвященные легендарной вселенной Гарри Поттера.

А в детской библиотеке № 236 25 марта проведут интерактивную программу "Здравствуй, добрый сказочник". Она будет посвящена жизни и творчеству датского писателя Ханса Кристиана Андерсена. В этот же день посетители смогут сделать цветок для Дюймовочки из бумаги в рамках мастер-класса "Цветочная поляна". А 27 марта в учреждении пройдет интерактивная программа "Читай, мой друг, читай. Читаем книги о войне".

Кроме того, в Центральной городской библиотеке имени А. П. Гайдара 29 марта состоится спектакль "Фабрика слов". А в библиотеке № 14 в этот же день проведут представление новой книги художника-иллюстратора Динары Мирталиповой "Воображая лес".

Напоследок стоит упомянуть о программе детской библиотеке № 208. В ней организуют встречу с поэтессой Марией Лукашкиной, которая проведет мастер-класс по стихосложению.

Вход на большую часть мероприятий будет бесплатным, однако на многие из них потребуется предварительная регистрация.

Ранее стало известно, что департамент СМИ и рекламы Москвы отправит более 4 тысяч экземпляров книг российским библиотекам.