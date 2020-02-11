Российские библиотеки получат более 4 тысяч книг от московских властей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Департамент СМИ и рекламы Москвы отправит более 4 тысяч экземпляров книг российским библиотекам, сообщает Агентство "Москва".

Книги передадут в рамках акции "Дарите книги с любовью", которая проходит в честь Международного дня книгодарения. Основная часть готовящихся партий состоит из детских произведений, которые выпустили при поддержке столичных властей.

Акция "Дарите книги с любовью" проводится в России с 10 по 16 февраля. В это время по всей стране функционируют около 2 тысяч пунктов сбора книг.

В Москве поучаствовать в акции можно, либо принеся книги в одну из библиотек, либо поместив произведения в специальные контейнеры в некоторых книжных магазинах.

Ранее акция по приему книг стартовала на фестивале "Букинист", который проходит в центре столицы. На мероприятии посетители могут купить раритетные издания и послушать познавательные лекции.