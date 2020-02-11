Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

15:41

Российские библиотеки получат более 4 тысяч книг от московских властей

город культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Департамент СМИ и рекламы Москвы отправит более 4 тысяч экземпляров книг российским библиотекам, сообщает Агентство "Москва".

Книги передадут в рамках акции "Дарите книги с любовью", которая проходит в честь Международного дня книгодарения. Основная часть готовящихся партий состоит из детских произведений, которые выпустили при поддержке столичных властей.

Акция "Дарите книги с любовью" проводится в России с 10 по 16 февраля. В это время по всей стране функционируют около 2 тысяч пунктов сбора книг.

В Москве поучаствовать в акции можно, либо принеся книги в одну из библиотек, либо поместив произведения в специальные контейнеры в некоторых книжных магазинах.

Ранее акция по приему книг стартовала на фестивале "Букинист", который проходит в центре столицы. На мероприятии посетители могут купить раритетные издания и послушать познавательные лекции.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика