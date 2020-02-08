Акция по приему книг стартовала на фестивале "Букинист"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На фестивале "Букинист", который проходит в центре столицы, стартовала акция по приему книг, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"8 февраля в книжном павильоне №9 стартует новая акция для всех книголюбов – впервые в рамках фестиваля здесь откроется пункт приема книг. Сдать книги можно по цене 20 рублей за килограмм. Часы работы фестиваля: с 11:00 до 21:00 по будним дням и с 11:00 до 22:00 по выходным и в праздники", – говорится в сообщении.

Второй московский книжный фестиваль "Букинист" проходит на улице Новый Арбат.

На фестивале "Букинист" посетители могут ознакомиться с книжными новинками и раритетными изданиями, встретиться с писателями, посетить познавательные лекции, посмотреть представления и принять участие в бесплатных творческих мастер-классах.

В каждом из 14 павильонов будет представлено от 3 до 5 тысяч книг. В первый же день столичные букинисты выставили на продажу более 45 тысяч новых и подержанных книг различных направлений.

Вниманию гостей предлагаются книги, изданные за последние 150 лет. Основной акцент сделан на художественную, детскую и научно-познавательную литературу. Цены стартуют от 50 рублей. Всего планируется продать более 150 тысяч книг.

Впервые фестиваль "Букинист" прошел в 2018 году, тогда он продлился порядка пяти месяцев (с 20 июля по 13 декабря), его посетило почти 560 тысяч человек. Гости фестиваля приобрели порядка 75 тысяч книг и поучаствовали в полутора тысячах мастер-классов.

