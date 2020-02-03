Названы даты проведения фестивалей "Московских сезонов" в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стало известно, когда пройдут главные фестивали "Московских сезонов" в 2020 году.

Так, 1 февраля на Новом Арбате стартовал фестиваль "Букинист". Любители книг смогут посетить мероприятие до 6 декабря. В его рамках состоятся мастер-классы, встречи с писателями, а также знакомство со множеством литературы. Отмечается, что в первый год проведения фестиваля его участниками было приобретено около 75 тысяч книг. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Также москвичей ожидает "Московская масленица". Она состоится в срок с 21 февраля по 1 марта. Гости фестиваля смогут узнать о традициях провода зимы в России и разных странах, а также посмотреть представления и принять участие в мастер-классах. Безусловно, фишкой праздника станут блины со всевозможными начинками.

Помимо этого, весной запланировано проведение фестивалей, посвященных творчеству, благотворительности и истории. Речь идет о таких мероприятиях, как "Золотая маска" в городе", стартующая в марте, "Крымская весна", которая состоится с 18 по 22 марта, "Пасхальный дар", в рамках которого с 17 по 26 апреля благотворительные фонды страны проведут познавательные и творческие программы.

Также ожидается празднование "Николиного дня", фестивальные площадки которого будут открыты с 15 по 24 мая, и "Московской весны a cappella", во время проведения которой столичные улицы и даже балконы домов превратятся в сцены для проведения бесплатных концертов. Мероприятие запланировано с 28 мая по 7 июня.

С 12 по 21 июня в Москве пройдет фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи". В его рамках покажут реконструкции рыцарских сражений, балов, сцен повседневной жизни разных эпох.

Кроме того, в столице появятся десятки авторских садов. Их возведут мировые дизайнеры в рамках конкурса ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Москва "расцветет" 19 июля, основная же программа фестиваля намечена на период с 22 августа по 6 сентября.

С 2 по 5 июля состоятся "Мировые балетные каникулы". Перед гостями праздника выступят танцовщики со всего мира, а также состоятся занятия по разным хореографическим направлениям.

Также жителям столицы предложат поучаствовать в фестивале современной уличной культуры "Ритм моего города". Приобщиться к танцевальному настроению можно будет с 10 по 23 августа.

Осенняя программа начнется со Дня города Москвы. В этом году он пройдет 5 и 6 сентября. В первые сентябрьские выходные Тверская вновь станет пешеходной. Там установят различные арт-объекты, а также состоятся спортивные, музыкальные, театральные и творческие мероприятия.

Также горожан ожидает большой гастрономический праздник "Золотая осень". На площадках, расположенных по всему городу, можно будет приобрести вкусные и качественные фермерские продукты, а также попробовать кулинарные изыски и увидеть гастрономическое шоу. Все это запланировано в период с 2 по 11 октября.

Помимо прочего, гости "Московских сезонов" смогут приобщиться к традициям и культуре жителей всех регионов нашей страны. Так, в столице состоится фестиваль "День народного единства". С 4 по 8 ноября перед гостями праздника будут выступать творческие коллективы, а также можно будет приобрести сувениры из разных точек России и попробовать блюда национальных кухонь.

Ранее стало известно о том, что более 10 тысяч мастер-классов посетили гости "Путешествия в Рождество". В этом году фестиваль стал рекордным по продолжительности, количеству посетителей, а также по количеству площадок.