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Культура

14:46

Работу 12 катков фестиваля "Путешествие в Рождество" продлили до 1 марта

город досуг Путешествие в Рождество-2020 культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Время работы 12 катков, открытых в центре и отдельных округах Москвы, продлили до 1 марта. Такое решение было принято несмотря на то, что фестиваль "Путешествие в Рождество" завершится 31 января.

"Спешим поделиться хорошей новостью: работа двенадцати катков, расположенных в центре (на площади Революции, на Тверской площади и в Новопушкинском сквере) и округах столицы, продолжится и после окончания "Путешествия" – до 1 марта включительно", – сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В будни покататься можно с 11:00 до 21:00, в выходные режим работы меняется – с 10:00 до 22:00. Со своими коньками пускают бесплатно. Если же их нет, то прокат обойдется в 50 рублей, также необходимо будет оставить залог 2 тысячи рублей.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" нынешнего сезона стал самым масштабным в истории. По всему городу открылось более 80 фестивальных площадок, часть которых были доступны до 31 января. Соответствующее распоряжение отдал Сергей Собянин.

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