Собянин продлил фестиваль "Путешествие в Рождество" до 31 января

17:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Фестиваль "Путешествие в Рождество" будет работать до 31 января. Об этом Сергей Собянин заявил в ходе посещения одной из фестивальных площадок в Гольянове.
"Есть предложение продлить работу ярмарок до конца января, потому что желающих поучаствовать очень много, не все имели такую возможность, кто-то уезжал на новогодние каникулы. Так что работу основных площадок мы продлим до конца января. Новый год продолжается", – сказал мэр.
Фестиваль должен был завершиться 12 января.
Кроме того, по словам мэра, гостями "Путешествия в Рождество" стали более 21 миллиона человек.
"Сегодня середина января практически, а зимы так и не было, но мы сделали все, чтобы вы почувствовали праздничное настроение: украсили улицы, создали такие замечательные площадки, как в Гольянове. Рекордное количество людей на них пришли – больше 21 миллиона уже посетило ярмарку фестивальную. Так что, мне кажется, Новый год мы достойно встретили", – сказал Собянин.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".
Фестиваль "Путешествие в Рождество" скрасит первые рабочие будни
Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля совершат путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.
Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Открыты 18 бесплатных каруселей.
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