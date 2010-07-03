Выступления акробатов и квесты. Как пройдет "Путешествие в Рождество" в парках

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В парках столицы с 13 декабря по 12 января пройдут спектакли, концерты, анимационные программы со сказочными героями, выступления жонглеров, акробатов и фокусников, мастер-классы, викторины, квесты и конкурсы.
Развлекательная программа организована на площадках городских зон отдыха в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Целый месяц они будут работать в "Зарядье", парках "Красная Пресня", "Фили", "Сокольники", "Кузьминки", Бабушкинском, Лианозовском, Измайловском парках, а также в сквере по Олонецкому проезду. Открыты площадки будут с 15:00 до 19:00 в будние дни и с 13:00 до 19:00 в выходные и праздничные дни.
На сцене большого амфитеатра парка "Зарядье" с 13 декабря по 7 января будут проходить концерты российских и зарубежных звезд. В частности, выступят группы Brainstorm, Zdob si Zdub, Mgzavrebi, OQJAV, Cream Soda, "Обе две", "Моя Мишель", IOWA, Zventa Sventana.
Гостям парка "Красная Пресня" расскажут о традициях празднования Нового года и Рождества в России, будут лепить с ними снеговиков и играть в снежки. Оркестр Дедов Морозов будет исполнять песни из любимых советских фильмов. Также в парке можно будет поучаствовать в увлекательных викторинах и научиться готовить горячие зимние напитки по рецептам известных поваров.
В парке "Сокольники" прочтут лекции по культуре и истории Поднебесной, также там выступят уличные театры и шоу китайских барабанщиков. Для взрослых и детей пройдут танцевальные мастер-классы, творческие занятия по созданию фонариков, вееров и китайского дракона, а также квест "Спасение Нового года".
Гостей парка "Кузьминки" познакомят с новогодним фольклором народов Европы: каждую неделю фестиваля посвятят какой-либо сказочной истории. Детей ждут зимние забавы, творческие мастер-классы по созданию театра теней и елочных игрушек, а также увлекательный квест "Похититель Рождества".
В сквере по Олонецкому проезду для гостей приготовили кукольные и иммерсивные спектакли, лекции о традициях празднования Нового года в странах Европы, мастер-классы по фигурному катанию, игры и спортивные состязания, а также дегустации вкуснейших блюд.
Бабушкинский парк превратится в страну сказок. Пройдут мастер-классы по созданию новогодних открыток и елочных игрушек. Также посетители будут декорировать карнавальные маски и делать подарки своими руками. На катке пройдут мастер-классы по фигурному катанию, игры и состязания.
В парке "Фили" можно будет встретить сказочных рождественских персонажей. Они предложат принять участие в веселых хороводах, мастер-классах, конкурсах, играх и традиционных рождественских забавах.
В Измайловском парке выступят кавер-групп, также пройдут шоу ростовых кукол, творческие и кулинарные мастер-классы, перетягивание каната, бег в мешках и другие русские народные забавы.
В Лианозовском парке пройдут выступления уличных театров и концерты. Также в зоне отдыха можно будет сделать эффектные фото в световом тоннеле и у новогодней ретроелки.
Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" в нынешнем году развернется на 40 площадках по всей столице. Главные из них планируют открыть на Манежной и Красной площадях.
По традиции посетители смогут попробовать угощения и купить необычные сувениры со всей страны. Центральные площадки фестиваля в этом году превратятся в европейские города, где проходят самые известные в мире рождественские ярмарки.
На фестивале "Путешествие в Рождество" будут работать два ледовых театра. На катке в Новопушкинском сквере покажут шоу в постановке Петра Чернышева, а в ледовом театре на площади Революции покажут спектакль Евгения Плющенко.
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