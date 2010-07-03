"Путешествие в Рождество" пройдет на 40 площадках города

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ежегодный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в столице с 13 декабря по 12 января, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
В этом году в городе будет работать около 40 фестивальных площадок, которые разместятся в разных округах Москвы. Главные из них – на Манежной и Красной площадях, а также на Новом Арбате. Работать площадки будут ежедневно, с 11:00 до 21:00 – в будни и с 10:00 до 22:00 – в выходные и праздничные дни.
Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк напомнил, что "Путешествие в Рождество" – самый популярный фестиваль цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". По его словам, в 2018 году на его площадках побывали рекордные 18,6 миллиона человек, что более полумиллиона посетителей ежедневно.
Немерюк рассказал, что в этом году гостей фестиваля ждут нарядные елки, световые инсталляции, ледовые балеты, театрализованные представления и концерты популярных исполнителей, рождественский квест с подарками, мастер-классы, тренировки по керлингу, сноубордингу и другим зимним видам спорта.
По традиции гости "Путешествия в Рождество" смогут попробовать угощения и купить необычные сувениры со всей страны. Центральные площадки фестиваля в этом году превратятся в европейские города, где проходят самые известные в мире рождественские ярмарки.
На Манежной площади детей и взрослых каждый день будут встречать актеры в костюмах городских жителей старой Европы. К примеру, пражская торговка с рождественским карпом в руках, прибалтийский бургомистр с огромным ключом от рождественской ярмарки и другие городские и рождественские персонажи.
На этой же площадке москвичи и гости столицы смогут понаблюдать за работой чешских мастеров-стеклодувов и смастерить под руководством художников из Эльзаса традиционные французские рождественские венки. В павильоне "Праздничная почта" сказочные эльфы помогут отправить открытки близким или письма Деду Морозу. В павильоне "Рождественская библиотека" дети познакомятся с сюжетами русских и европейских зимних сказок.
Специальная развлекательная программа подготовлена и на окружных площадках фестиваля. В частности, на улице Митинской каждый день будут идти кулинарные мастер-классы по приготовлению европейских праздничных блюд. Можно будет узнать рецепт французского ягодного пирога клафути, датского рисового пудинга, немецкого кекса кристштоллен. На творческих мастер-классах будут создавать необычные елочные украшения.
На Ореховом бульваре научат готовить венский шницель и латышский десерт бубертс. На творческих занятиях художники покажут, как расписать новогодние шары в стиле картин Ван Гога и Яна Вермеера. На улице Хачатуряна помогут создать новогодние украшения для дома – пряничные домики из глины, нарядные свечи и рождественские венки.
В этом году на фестивале "Путешествие в Рождество" будут работакть два ледовых театра. На катке в Новопушкинском сквере покажут шоу в постановке Петра Чернышева, а в ледовом театре на площади Революции покажут спектакль Евгения Плющенко.
Рождественские катки откроются на Тверской площади, площади Славы, в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Городецкой, Святоозерской, Митинской, Матвеевской и Перерве, а также в Зеленограде на площади Юности и в 16-м микрорайоне.
ГУМ-каток на Красной площади оформят в стиле легендарной детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!". Там можно будет сделать фото с любимыми телеперсонажами, а также принять участие в мастер-классах чемпиона мира по хоккею Алексея Яшина.
Ранее Сергей Собянин пригласил горожан на катки в Парке Горького и на ВДНХ. Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября.
Сейчас город активно готовят к Новому году. Гирлянды, шары и праздничные инсталляции появятся на улицах, площадях и набережных. Уже украсили пространство у Киевского вокзала. Дизайнеров и студентов профильных вузов пригласили принять участие в оформлении города.
В Москве стартовал сезон катков
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