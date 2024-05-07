Пашинян: пограничные столбы на границе с Азербайджаном устанавливают для исключения войны

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nikol.pashinyan

Пограничные столбы на границе Армении и Азербайджана устанавливают, чтобы исключить возможность новой войны между странами, сообщил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, эти столбы устанавливаются на законных основаниях и становятся гарантией безопасности для Армении.

1 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в соответствии с договоренностью с Азербайджаном погранвойска будут размещены на делимитированных участках. Он подчеркнул, что на границе больше не будет постов Минобороны.

С тех пор у села Киранц Тавушской области Армении проходят акции протеста. Местные жители и примкнувшие к ним активисты из разных частей Армении выступают против решения Еревана в одностороннем порядке провести делимитацию и демаркацию границы, в результате чего Баку перейдут четыре армянских села.

Сотни несогласных с делимитацией границы с Азербайджаном начали шествие из Киранца в Ереван. Возглавил шествие глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт. Он подчеркнул, что армянский народ находится в долгу перед Родиной и погибшими. Планируется, что члены движения будут в Ереване во второй половине дня 9 мая.

Баку и Ереван договорились завершить согласование проекта о деятельности комиссий по делимитации границ до 1 июля 2024 года. Стороны решили, что в процессе будут основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года.

До этого Пашинян заявил, что российские пограничные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после того, как там проведут делимитацию и последующую демаркацию границ Армении и Азербайджана.