В Карабахе закрылся российско-турецкий мониторинговый центр

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В Агдамском районе Карабаха закрылся совместный российско-турецкий мониторинговый центр. Перед этим там состоялась торжественная церемония, организованная Минобороны Азербайджана, сообщает News.ru.

Участие в мероприятии приняли первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев, заместитель начальника Генштаба министерства обороны России Сергей Истраков, глава Генштаба Сухопутных войск Турции Левент Эргюн.

Истраков, комментируя закрытие, сообщил, что центр являлся примером успешного сотрудничества России, Турции и Азербайджана в течение трех лет.

"Все поставленные задачи решались коллегами из России и Турции в деловой и дружеской обстановке", – добавил он.

Центр начал работу в Агдаме 30 января 2021 года. Он был создан для контроля за соблюдением режима прекращения огня в Карабахском регионе и предотвращения нарушений закона.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что руководство Нагорного Карабаха после выхода из непризнанной республики планировало взять власть в Армении в сентябре-октябре 2023 года. Он также сообщил о наличии подтверждающих этот факт документов.

