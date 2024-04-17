Песков подтвердил начало вывода миротворцев РФ из Карабаха

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил начало вывода миротворцев РФ из Нагорного Карабаха.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента России прокомментировать сообщения зарубежных СМИ о начале вывода.

"Да, это действительно так", – отметил он.

В сентябре прошлого года Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от Карабаха. По его словам, это сделала сама Армения, проявив инициативу и не проинформировав Москву. Позже республика объявила о прекращении своего существования.

В конце марта посол РФ в Армении Сергей Копыркин подчеркнул, что вопрос, связанный с возвращением армян в Нагорный Карабах, является важным для России.

