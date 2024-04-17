17 апреля, 12:53Политика
Песков подтвердил начало вывода миротворцев РФ из Карабаха
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил начало вывода миротворцев РФ из Нагорного Карабаха.
Журналисты попросили пресс-секретаря президента России прокомментировать сообщения зарубежных СМИ о начале вывода.
"Да, это действительно так", – отметил он.
В сентябре прошлого года Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.
Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от Карабаха. По его словам, это сделала сама Армения, проявив инициативу и не проинформировав Москву. Позже республика объявила о прекращении своего существования.
В конце марта посол РФ в Армении Сергей Копыркин подчеркнул, что вопрос, связанный с возвращением армян в Нагорный Карабах, является важным для России.
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