Посол РФ отметил важность для России вопроса возвращения армян в Нагорный Карабах

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Вопрос, связанный с возвращением армян в Нагорный Карабах, является важным для России. Об этом сообщил посол РФ в Армении Сергей Копыркин в интервью порталу 24News.

По его словам, присутствие российских миротворцев в регионе лишь подтверждает важность этого вопроса для России.

"Для меня это свидетельство того, что вопрос этот не снимается", – добавил он.

При этом Копыркин подчеркнул, что те армяне, которые хотят вернуться в Карабах, могут это спокойно сделать.

"Я так понимаю, что с азербайджанской стороны это право не отвергается", – уточнил посол РФ в Армении.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от Карабаха, а это сделала сама Армения, проявив инициативу и не проинформировав Москву. Он добавил, что это заявление является лишь констатацией произошедшего факта.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Жителей региона стали перевозить в Армению.

