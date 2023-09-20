Азербайджан и Карабах договорились о полном прекращении боевых действий

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Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что договоренность была достигнута при посредничестве командования российским миротворческим контингентом. Реализация указанных договоренностей будет осуществлена с ним в координации.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха.

Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе. Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Впоследствии экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Гегам Степанян заявил, что в результате военной операции Азербайджана погибли 32 человека, включая детей.

Более 200 человек пострадали, среди них – мирные жители. Он также сообщил, что из-за нехватки топлива и отсутствия связи возникли сложности с транспортировкой раненых и пострадавших.

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) потребовал от властей Азербайджана прекратить боевые действия и заявил, что готов сесть за стол переговоров для завершения конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что безопасность российских миротворцев в Нагорном Карабахе является приоритетом для Москвы. Он подчеркнул, что сейчас они работают в тесном контакте с Баку и Ереваном.

Жители Еревана призвали Азербайджан прекратить военные действия. Протестующие вышли на центральную площадь столицы Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Военные РФ в контакте с армянской и азербайджанской сторонами – Песков