Баку объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Минобороны Азербайджана начинает локальные антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило ведомство на своем сайте.

По информации оборонного ведомства, такая мера необходима для восстановления конституционного строя в регионе. Также отмечается, что командованию миротворческого контингента России и руководству турецко-российского мониторингового центра уже поступила информация о начале военной операции в Нагорном Карабахе для "установления мира на этой территории".

Экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что в регионе "начался массированный арт-обстрел".

Также в Минобороны Азербайджана добавили, что мирные граждане и инфраструктура региона не пострадают от операции. По версии ведомства, удары будут наносить по позициям "формирований ВС Армении, их долговременных огневых точек, а также боевым средствам и объектам военного назначения".

"В целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении с наших территорий в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера", – отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что о проводимых мероприятиях уведомили командование российских миротворцев и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе. Он утверждает, что Карабах был зоной ответственности подразделений РФ, однако после закрытия Лачинского коридора обстановка в регионе изменилась.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Москва последовательно обсуждает с Баку и Ереваном различные варианты решения ситуации вокруг Лачинского коридора.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

Кроме того, 12 декабря 2022 года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.

Новости часа: РФ считает нужным приступить к подготовке мирного договора Баку с Ереваном





