МИД РФ надеется на продолжение беспрепятственных гуманитарных поставок в Карабах

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Москва рассчитывает на продолжение беспрепятственных гуманитарных поставок в Нагорный Карабах после доставки грузов 18 сентября, следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

По ее словам, российская сторона ожидает, что постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Карабахе создаст условия для диалога Баку и Степанакерта.

"18 сентября благодаря усилиям Международного комитета Красного Креста при участии российского миротворческого контингента и МИД России в регион одновременно с обоих направлений были доставлены партии продовольствия и медикаментов", – заявила Захарова.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе. Он утверждает, что Карабах был зоной ответственности подразделений РФ, однако после закрытия Лачинского коридора обстановка в регионе изменилась.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Москва последовательно обсуждает с Баку и Ереваном различные варианты решения ситуации вокруг Лачинского коридора.

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа