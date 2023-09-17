Армения направила России предложения по Римскому статуту – МИД республики

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Ереван направил Москве предложения по ситуации с подготовкой ратификации Арменией Римского статута об учреждении Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД Армении Эдмона Марукяна.

Он добавил, что в данный момент ведется процесс обсуждения, были проведены необходимые встречи.

По словам Марукяна, Римский статут ратифицируется не против РФ, а из-за военных преступлений Азербайджана на территории Армении. Дипломат добавил, что эти дела должны стать объектом международного уголовного преследования.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Несколько дней спустя Конституционный суд Армении принял решение, согласно которому обязательства республики, изложенные в Римском статуте Международного уголовного суда, соответствуют основному закону страны. Отмечалось, что это может открыть путь для обращения в МУС с иском против Азербайджана.

Позже СМИ, ссылаясь на источники в МИД РФ, сообщали, что Москва считает неприемлемым планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС. Российская сторона также предупредила Армению о крайне негативных последствиях для двусторонних отношений.