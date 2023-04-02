В Армении объяснили необходимость ратификации договора о МУС в связи с опасениями РФ

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Армения услышала опасения со стороны России касательно планов Еревана ратифицировать Римский статус о создании Международного уголовного суда (МУС). Об этом в интервью Armenpress сообщил вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян.

По его словам, армянская сторона может сделать так, чтобы дальнейшие их действия не нанесли ущерба стратегическим отношениям двух государств.

"Мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", – заявил Аршакян.

Он также рассказал, что не так давно Армения подписала с другой страной соглашение, по которому Римский статус не повлияет на их двусторонние отношения. По его словам, подобное урегулирование может быть осуществлено и с РФ. О какой именно стране шла речь, Аршакян не уточнил.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Несколько дней спустя Конституционный суд Армении принял решение, согласно которому обязательства республики, изложенные в Римском статуте Международного уголовного суда, соответствуют основному закону страны. Отмечалось, что это может открыть путь для обращения в МУС с иском против Азербайджана.

Позже СМИ, ссылаясь на источники в МИД РФ, сообщали, что Москва считает неприемлемым планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС. Российская сторона также предупредила Армению о крайне негативных последствиях для двусторонних отношений.

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