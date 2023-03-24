Песков оценил вероятность ареста Путина в Армении

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вероятность ареста Владимира Путина в Армении после выдачи Международным уголовным судом (МУС) соответствующего ордера, сообщил, что Ереван не разъяснял РФ свою позицию по данному вопросу.

"Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнерами", – цитирует представителя Кремля "Подъем".

МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

Согласно юрисдикции суда, страны, являющие участниками Римского статуса МУС, обязаны задержать Владимира Путина, если тот окажется на территории одного из таких государств. Армения является одной из стран-участниц.



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