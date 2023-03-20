Медведев пригрозил МУС российской гиперзвуковой ракетой

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил российской гиперзвуковой ракетой, которая, по его словам, может ударить по зданию Международного уголовного суда (МУС). Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале, подчеркнув, что Североатлантический альянс не станет из-за этого развязывать войну.

Так он отреагировал на решение МУС об аресте Владимира Путина. По его словам, суду в Гааге не стоило принимать меры против крупнейшей ядерной державы. Теперь судьям следует внимательно наблюдать за ситуацией в небе, добавил Медведев.

"Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. <...> И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся", – говорится в его публикации.

Ранее Медведев предупредил, что ордер Международного уголовного суда на арест Путина приведет к чудовищным последствиям для международного права. По его словам, после этой ситуации никто не будет вести переговоры в международных органах, "все будут договариваться между собой".

В свою очередь, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после незаконной выдачи МУС ордеров об аресте граждан РФ. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.



Новости часа: СК проведет проверку после выдачи МУС ордеров об аресте граждан РФ

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