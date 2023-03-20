Медведев заявил, что ордер МУС приведет к чудовищным последствиям для международного права

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Владимира Путина приведет к чудовищным последствиям для международного права.

"Последствия для международного права будут чудовищные. Ведь это крах основ, принципов права. Включая постулаты о неотвратимости ответственности", – написал политик в своем телеграм-канале.

По словам зампреда российского Совбеза, после этой ситуации никто не будет вести переговоры в международных органах, "все будут договариваться между собой".

Медведев считает, что каждое решение ООН и других структур будет "трещать по швам". Он заявил, что в настоящее время доверие исчерпало себя, а для международных отношений наступил закат.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никак не сотрудничает с МУС, поэтому решение о возможных арестах с юридической точки зрения ничтожно.

В связи со сложившейся ситуацией председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после незаконной выдачи МУС ордеров об аресте граждан РФ. В ведомстве уточнили, что по результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.



Новости часа: СК проведет проверку после выдачи МУС ордеров об аресте граждан РФ

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