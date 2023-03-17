19:45Политика
Медведев указал, где следует использовать документ с решением МУС об аресте Путина
Фото: kremlin.ru
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте Владимира Путина в своем аккаунте Twitter.
"Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, где следует использовать эту бумагу", – написал политик.
Данный пост Медведев дополнил эмодзи с изображением туалетной бумаги.
17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Путин и Львова-Белова могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никак не сотрудничает с МУС, поэтому возможные аресты с юридической точки зрения ничтожны.
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