ЕС планирует включить в черный список Москалькову за эвакуацию детей из зоны конфликта

Фото: Агентство "Москва"/пресс-службa нижней палаты парламента

Евросоюз намерен включить в черный список уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине, сообщает портал EUobserver.

В рамках десятого пакета санкций против России ЕС планирует включить в список также зампреда правительства Москвы Вячеслава Духина и министра труда, семьи и социальной защиты Башкирии Ленару Иванову за эвакуацию детей с освобожденной территории в зоне специальной военной операции.

Евросоюз расценивает эти действия как массовое похищение украинских детей.

Кроме того, ЕС планирует ввести санкции против медиагрупп "Россия сегодня" и "Патриот", в которую входит Федеральное агентство новостей. Будет запрещено вещание Sputnik Arabic и RT Arabic.

В черный список Евросоюза войдут 59 человек и 28 организаций из России, включая три банка: Альфа-Банк, "Тинькофф" и Росбанк.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может запретить экспорт в Россию некоторых сантехнических товаров, в том числе биде, чаш унитазов и смывных бачков.

Отмечается, что ограничения по экспорту могут затронуть также поставки пеньковой пряжи, светодиодов, вилочных погрузчиков, машин для сортировки писем и дымовых труб.



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