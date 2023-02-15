ЕК предложила отключить "Тинькофф Банк", "Альфа-Банк" и Росбанк от SWIFT – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Еврокомиссия (ЕК) выступила с инициативой отключить "Альфа-Банк", "Тинькофф Банк", Росбанк и российский Фонд национального благосостояния от глобальной системы обмена сообщениями SWIFT. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатической сфере.

В материале агентства поясняется, что в новый пакет санкций также могут войти российские резина, асфальт, сталь и алюминий, используемые в строительстве. Вместе с тем государства Евросоюза намерены усилить ограничения на экспорт в РФ электронных схем, тепловизионных камер, транспортных средств.

Помимо прочего, ЕК предлагает ввести для РФ дополнительные обязательства по отчетности, чтобы лучше отслеживать российские активы в Европе в рамках функционирования совместных предприятий.

Ранее СМИ сообщили, что инициатором отключения РФ от SWIFT и заморозки активов Центробанка был бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. В материале уточнялось, что Петков принимал участие в собрании Евросовета 25 февраля 2022 года, где и выдвинул подобную инициативу.



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