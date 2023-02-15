ЕС изучает возможность ввести санкции против Росбанка и "Тинькофф"

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Евросоюз изучает возможность ввести санкции против Росбанка, банка "Тинькофф" и Фонда национального благосостояния России в рамках десятого пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант проекта ограничений.

Кроме того, согласно документу, ЕС планирует предписать банкам предоставлять сведения об активах ЦБ РФ. Каких именно банков коснется подобная мера – не уточняется.

Также Еврокомиссия предложила усилить обязательства по отчетности о замороженных активах российских организаций и физлиц, оказавшихся под санкциями. За непредоставление такой информации может грозить штраф в виде 50 тысяч евро для физических лиц и 10% годового оборота для предприятий.

Помимо этого, по информации агентства, планируется запретить российским гражданам занимать должности в органах управления операторов критически важных европейских инфраструктурных объектов и предприятий.

Ранее СМИ сообщали о том, что порядка 130 юридических и физических лиц могут оказаться под действием нового пакета санкций Евросоюза против России, а также четыре российских банка, в том числе "Альфа-Банк".

Политолог Сергей Марков заявил, что санкции Запада против России потерпели провал. Он отметил, что основная причина провала санкций состоит в масштабе экономики России. Благодаря ее огромному объему страна может спокойно жить и под внешним давлением.



Десятый пакет антироссийских санкций может затронуть еще четыре отечественных банка

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