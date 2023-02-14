Политолог Марков объяснил, почему провалились санкции Запада против России

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Санкции Запада против России потерпели провал. Директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков заявил, что российская экономика продемонстрирует рост уже в текущем году. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Он отметил, что основная причина провала санкций состоит в масштабе экономики России. Благодаря ее огромному объему страна может спокойно жить и под внешним давлением.

"Внутри себя экономика производит достаточно много. То есть она самодостаточная, поэтому внешние санкции не могут как-то сильно ударить", – указал политолог.

По словам эксперта, вторая причина прослеживается в "архаичной" структуре экспорта. Так, по данным Росстата, в 2021 году в нем преимущество имели топливно-энергетические товары.

"Нефть и газ в любом случае нужны на глобальном рынке, поэтому на Западе даже придумали потолок цен и другие механизмы, ограничивающие торговлю российской нефтью. А мы просто переориентировали потоки поставок топлива", – объяснил Марков.

Третья причина заключается в том, что Запад способен доминировать только в 52 странах, которые присоединились к санкциям. Однако такие государства, как Китай, Вьетнам, Индия, Турция, Аргентина и Бразилия, не стали присоединяться к ограничениям, уточнил собеседник издания.

Четвертой причиной неэффективности западных санкций Марков выделил стойкость российского населения.

"Наше население очень стойкое. Во многом это объясняется 90-ми годами прошлого века. Народ тогда пережил такую катастрофу, что нынешние западные санкции ему кажутся абсолютной мелочью", – резюмировал он.

Ранее посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что польская сторона осталась недовольна проектом 10-го пакета санкций Евросоюза против России. Он подчеркнул отсутствие ограничений против "Росатома". Это являлось главным требованием украинской стороны, которую поддерживает Варшава, добавил диппредставитель.

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