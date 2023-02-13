Швейцарские власти заблокировали активы РФ на сумму 8 млрд долларов

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Власти Швейцарии заблокировали российские активы на сумму более 8 миллиардов долларов. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Антье Бэрчи.

"По состоянию на 1 декабря 2022 года в Швейцарии заблокировано 7,5 миллиарда швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

При этом Бэрчи пояснила, что данные финансового конгломерата Credit Suisse могут включать российские средства, не только заблокированные из-за швейцарских санкций, но и те, что принадлежат лицам, на которые наложены санкции в других странах.

Несмотря на заморозку российских активов, в Швейцарии ранее обозначили незаконной передачу средств РФ Украине, с чем до этого выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава швейцарского министерства экономики Ги Пармелен призвал поддерживающих Киев не забывать о международном праве. Он подчеркнул, что передавать активы одной страны другому государству категорически нельзя.



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