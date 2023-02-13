Политолог допустил, что Великобритания не конфискует замороженные активы РФ

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Политолог, советник первого президента России по политическим вопросам Сергей Станкевич заявил, что Великобритания не решится на конфискацию замороженных российских активов. Об этом сообщает телеканал "360".

"Думаю, заморозку продлят, законы будут долго тянуться. На самом деле это выжидание того момента, когда отпадет надобность", – заявил специалист.

По словам Станкевича, британские власти не хотят создать прецедент и навредить мировой экономике. В стране, считает политолог, хотят дождаться завершения вооруженного конфликта на Украине.

Эксперт напомнил, что в настоящее время российские активы в Великобритании заморожены по предварительному решению. Для дальнейших шагов необходимы определенные законы, которые пока не приняли.

Также Сергей Станкевич исключил передачу замороженных активов в помощь Украине. Препятствием снова становится отсутствие необходимых правовых оснований. Выходом может стать заработок на упомянутых активах с последующей передачей прибыли, однако и для такого решения шагов предпринято не было.

Политолог также объяснил, что Россия как участник мировой экономики не заинтересована во взаимной заморозке и конфискации активов, которая могла бы приобрести стратегический характер. Он отметил, что ситуация РФ и Великобритании не симметрична, поскольку зарубежные активы на территории России не равны по уровню и качеству российским.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что в Великобритании планируют конфисковать замороженные российские активы. По словам диппредставителя, речь пока идет о подготовке соответствующего законодательного базиса.



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