В ЕС не знают, где находится большая часть замороженных активов ЦБ РФ – СМИ

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Евросоюз не располагает сведениями о местонахождении 86% замороженных активов Банка России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ юридической службы ЕС, подготовленный к саммиту организации.

Отмечается, что на сегодняшний день известно, где находятся не более 36 миллиардов долларов российского центробанка. Всего активы ЦБ РФ оцениваются в 258 миллиардов долларов. Найти эти средства предполагается за счет информации, которую регулятор сам обнародовал в начале прошлого года.

В юридической службе ЕС пояснили, что передать замороженные российские средства Украине не получится, пока они не будут найдены. Для этого в ведомстве призвали банки стран – членов ЕС предоставить информацию о замороженных активах в Еврокомиссию.

Ранее стало известно, что европейские лидеры в ходе саммита ЕС, который проходит с 9 по 10 февраля, намерены обсудить не только ужесточение санкций против РФ, но и использование ее замороженных активов. Их предлагается инвестировать для приумножения и дальнейшей передачи для восстановления Украины.



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