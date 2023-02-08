Лидеры ЕС на грядущем саммите обсудят ужесточение санкций против РФ – СМИ

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Представители стран Евросоюза на саммите, который пройдет 9–10 февраля, намерены обсудить ужесточение антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.

"[Лидеры государств и правительств ЕС] обсудят вопрос ответственности за то, что происходит на Украине. <...> Обсудят вопросы санкций против России с акцентом на усиление контроля за предотвращением обхода санкций", – рассказал собеседник агентства.

В частности, он пояснил, что меры по предотвращению обхода санкций могут затронуть не государства в целом, а непосредственно частные компании, которые своей деятельностью способствуют обходу Россией ограничительных мер.

Также, по его словам, европейские лидеры в ходе саммита рассмотрят вопрос использования замороженных российских активов. Например, активы Банка России предлагается инвестировать для их приумножения, чтобы потом направить на восстановление Украины. При этом речи о конфискации средств не идет.

Ранее экономист Денис Ракша предположил, что предстоящий десятый пакет санкций против РФ может затронуть компании, которые через обходные пути покупают российскую нефть. Это, по его словам, приведет к снижению валютных поступлений и даже дефициту бюджета России.



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