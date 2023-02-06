Глава Евросовета пригласил Зеленского на саммит ЕС в Брюссель

Фото: Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania vía AP

Председатель Евросовета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы организации Баренд Лейтс.

"Глава Евросовета пригласил президента Зеленского лично принять участие в предстоящем саммите ЕС", – написал он в Twitter.

При этом он отметил, что не может рассказать больше подробностей из "соображений безопасности".

Саммит ЕС состоится в Брюсселе с 9 по 10 февраля этого года.

Ранее сообщалось, что участникам саммита ЕС – Украина, который прошел 3 февраля в Киеве, запретили носить одежду зеленого цвета. Как писало Politico, это сделали, якобы чтобы сохранить военный вид Зеленского.



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