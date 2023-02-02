Участникам саммита ЕС – Украина запретили носить одежду как у Зеленского – СМИ

Фото: ТАСС/Efrem Lukatsky/АР

Политикам Евросоюза запретили носить одежду зеленого цвета или цвета хаки во время предстоящего саммита ЕС – Украина, чтобы не походить на украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает газета Politico.

Как отметил обозреватель Флориан Эдер, соответствующая памятка пришла всем гостям мероприятия. В своей статье он пишет, что причиной таких правил дресс-кода стала попытка сохранить военный вид для президента Украины, который сделал армейскую зеленую футболку своей вездесущей военной формой.

Кроме того, в памятке политиков призывают путешествовать налегке, по возможности без чемодана, а также носить удобную обувь и теплые куртки или пальто.

Ранее высокопоставленный источник в Брюсселе заявил, что государства ЕС в ходе саммита в Киеве хотят утвердить новый пакет антироссийских санкций. На данный момент идет обсуждение возможных ограничительных мер на уровне стран Евросоюза.

Также он сообщил, что на саммите ЕС – Украина 3 февраля Киеву не предложат ускоренный процесс вступления в сообщество. Лидеры стран ЕС согласятся с тем, что Украина достигла большого прогресса в реформах и проделала немалый путь. Тем не менее никаких обещаний по ускоренному вступлению в Евросоюз Киеву не дадут.

В декабре прошлого года статус кандидата на вступление в ЕС предоставили Боснии и Герцеговине. До этого, в том же году, подобный статус предоставили Молдавии и Украине.

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