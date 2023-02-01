Украина не получит обещаний об ускоренном вступлении в ЕС на предстоящем саммите – СМИ

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Лидеры стран Евросоюза не станут давать Украине обещания об ускоренном процессе вступления в ЕС на предстоящем саммите, который состоится 3 февраля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Отмечается, что во время саммита лидеры стран ЕС согласятся с тем, что Украина достигла большого прогресса в реформах и проделала немалый путь. Тем не менее никаких обещаний по ускоренному вступлению в Евросоюз Киеву не дадут.

Ранее сообщалось, что ЕС может изменить свою политику по Украине из-за энергокризиса, который произошел после антироссийских санкций. Отмечалось, что многие страны Европы испытали серьезные проблемы из-за спада экономики и растущей безработицы.

В декабре прошлого года статус кандидата на вступление в ЕС предоставили Боснии и Герцеговине. До этого, в том же году, подобный статус предоставили Молдавии и Украине.

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