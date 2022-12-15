20:56Политика
ЕС предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в сообщество – СМИ
Фото: depositphotos/paulgrecaud
Евросоюз предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в сообщество. Об этом сообщает AFP со ссылкой на осведомленный источник в ЕС.
До этого право кандидата на вступление в сообщество было предоставлено Украине и Молдавии. Босния и Герцеговина получила отказ по данному вопросу.
Ранее надежду на получение официального статуса Боснией и Герцеговиной высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он также высказал поддержку государству в подобном намерении.
Рекомендации на наделение статусом кандидата на вступление в организацию государство получило от Совета ЕС. Тогда решение планировали принять 15 декабря.
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