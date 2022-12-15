Фото: ТАСС/Armin Durgut/АР

Босния и Герцеговина получит официальный статус кандидата в ЕС 15 декабря, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Я рассчитываю, что Босния и Герцеговина получит статус кандидата, я это твердо поддерживаю", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Совет Евросоюза на заседании в Брюсселе рекомендовал дать Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС.

До этого Совет по внутренним делам и юстиции Евросоюза принял решение о включении Хорватии в Шенгенскую зону. В то же время Совет не поддержал присоединение к Шенгенскому соглашению Болгарии и Румынии. За их включение высказались только 25 из 27 министров государств Евросоюза, против проголосовали Нидерланды и Австрия.

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