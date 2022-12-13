Совет ЕС рекомендовал дать Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление

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Совет Евросоюза на заседании в Брюсселе рекомендовал дать Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС, сообщает РИА Новости.

Окончательное решение должны принять главы государств на саммите 15 декабря.

В октябре Европейская комиссия рекомендовала Совету Евросоюза предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в сообщество. Об этом от лица ведомства заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Совет по внутренним делам и юстиции Евросоюза принял решение о включении Хорватии в Шенгенскую зону. В то же время Совет не поддержал присоединение к Шенгенскому соглашению Болгарии и Румынии. За их включение высказались только 25 из 27 министров государств Евросоюза, против проголосовали Нидерланды и Австрия.

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