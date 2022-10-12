ЕК рекомендовала дать Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС

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Европейская комиссия рекомендовала Совету Евросоюза предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в сообщество, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"И сегодня на заседании коллегии еврокомиссаров мы предложили дать статус кандидата Боснии и Герцеговине", – приводит ее слова ТАСС.

В конце июня Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС. За документ проголосовали 529 евродепутатов, высказались против – 45. Еще 14 парламентариев воздержались от участия в голосовании.

Глава Европейского совета Шарль Мишель тогда пояснял, что дальнейшие шаги по интеграции стран в Евросоюз будут предприняты после выполнения кандидатами условий, сформулированных Еврокомиссией.

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