ЕП принял резолюцию в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

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Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.

"Подавляющим большинством резолюция в целом принята", – объявила председатель Европарламента Роберта Метсола.

За документ проголосовали 529 евродепутатов, высказались против – 45. Еще 14 парламентариев воздержались от участия в голосовании.

В тексте резолюции прописано, что Европарламент призывает участников саммита Евросоюза 23 и 24 июня предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС. Также рассматривается возможность проработки аналогичного шага для Грузии.

Ранее в июне агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза готовы формально предоставить Украине статус кандидата на вступление в организацию. При дополнительных условиях эта мера может быть применена к Молдавии и Грузии.

