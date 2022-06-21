Лидеры стран ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление – СМИ

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Страны Евросоюза готовы формально предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз на саммите лидеров стран ЕС 23-24 июня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, по информации источника, страны ЕС также готовы дать статус кандидата Молдавии и Грузии при выполнении дополнительных условий.

Как уточняется, в случае одобрения для Киева статуса кандидата на вступление в ЕС, украинские власти должны будут выполнить ряд условий, чтобы отвечать требованиям на вступление в союз.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что коллегия ЕК рекомендовала саммиту ЕС предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление. По ее словам, Украина заслуживает получение данного статуса.

Также президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал вероятным вступление Украины в Евросоюз. Американский лидер добавил, что его возможный визит на Украину будет зависеть от того, создаст ли это дополнительные трудности для украинской стороны.

В свою очередь, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал Евросоюз агрессивным игроком. Он отметил, что из-за этого возникают сомнения в безобидности желания Украины вступить в ЕС. Кроме того, министр подчеркнул, что страны ЕС выполняют функции придатка Североатлантического альянса.

