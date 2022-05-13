В МИД РФ выразили сомнения в безобидности желания Украины вступить в ЕС

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Евросоюз агрессивным игроком, в связи с чем возникают сомнения в безобидности желания Украины вступить в ЕС.

"Украинские коллеги публично заявляют о том, что они готовы обрести блоковый статус, безъядерный статус, вопреки тому, что президент Зеленский в январе заявлял на Мюнхенской конференции о том, что было ошибкой отказаться от ядерного оружия, тем не менее сейчас они готовы объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантии за пределами НАТО и за пределами других внеполитических блоков. Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза", – сообщил Лавров по итогам заседания СМИД СНГ.

По словам Лаврова, страны ЕС выполняют функции придатка НАТО.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по поводу стремления Киева вступить в Евросоюз изменилась. Теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО.

Он отметил, что в свете позиции Киева не видит сейчас дипломатических вариантов решения в сложившейся ситуации вокруг Украины.

