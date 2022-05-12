Позиция России по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась – Полянский

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Позиция России по поводу стремления Киева вступить в Евросоюз изменилась. Теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News.

Он отметил, что в свете позиции Киева не видит сейчас дипломатических вариантов решения сложившейся ситуации вокруг Украины.

"На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии", – заключил Полянский.

В апреле Владимир Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету на вступление страны в Евросоюз. Зеленский выразил надежду, что Украина станет кандидатом на вступление в Союз, а после начнется финальный этап.

Он также напомнил, что анкету ему передала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев.